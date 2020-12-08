رندا حبيب أول قاضية تباشر إجراءات الاتهام بالمحكمة التأديبية بشبين الكوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة النيابة الإدارية، حضور المستشارة رندا حبيب نائب رئيس الهيئة وعضو فرع الدعوى التأديبية، صباح اليوم الثلاثاء لتباشر إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.





وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن النيابة تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ترسيخ دور المرأة فى العمل القضائى بالنيابة الإدارية ودعمها فى تولى المناصب القيادية.

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