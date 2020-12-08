جدة - نرمين السيد - قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص سمعان الشحات، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة، ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





وتوفى اليوم الأب الفاضل القمص سمعان الشحات، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس، بكفر فرجد منيا القمح، التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنياالقمح، عن عمر قارب الـ 71 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالى 24 سنة، إثر اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد. ولد الأب المتنيح، فى 7 فبراير1950 وسيم كاهنًا فى 7 مارس 1997 بيد مثلث الرحمات الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية المتنيح. ونال القمصية بيد أسقف الإيبارشية الحالى نيافة الأنبا تيموثاوس يوم 12 أغسطس 2014. تلمذ وخدم الكثيرين بروح الحب والبذل. وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته، بحضور نيافة الأنبا تيموثاوس وعدد محدود من الآباء الكهنة وأفراد الأسرة فقط بسبب الظروف الحالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة العذراء فى منيا القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.