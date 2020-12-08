إيبارشية ميت غمر تعلق صلوات قداس الجمعة لأسبوعين

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جدة - نرمين السيد - وقررت الإيبارشية تعليق صلوات القداس الإلهى يوم الجمعة لمدة أسبوعين وإقامة صلوات القداسات باقى الأيام بالحجز المسبق مع عدم السماح إلا بجلوس فرد واحد على كل دكة مع أخذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما قررت تعليق سهرات كهيك فى الكنائس مع التنبيه على متابعتها عبر القنوات الفضائية، ويسمح بإقامة سر المعمودية بحضور يقتصر على عائلة طفل المعمد "الأب والأم".
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