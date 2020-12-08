وزير الأوقاف يعتمد تجديد إيفاد دعاة إلى البرازيل وكولومبيا

جدة - نرمين السيد - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، تجديد إيفاد كل من: الشيخ أحمد عبدالرحمن عبد الواحد، إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، للعمل بمسجد جوندائى ساوباولو بالبرازيل، والشيخ وليد معوض عبد الحليم، إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، والشيخ محمد محمدى يوسف أحمد، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية، للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة بارنافى، ولاية بارانا بالبرازيل.





وذكرت الأوقاف فى بيانها، أن الوزير اعتمد أيضا قرار تجديد إيفاد الشيخ مؤمن إبراهيم فهمى مصطفى، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية، للعمل بالجمعية العربية الإسلامية بوجوتا بدولة كولومبيا. وأوضحت أن قرارات تجديد الإيفاد تأتى فى إطار سعى الوزارة الدائم لنشر الفكر الوسطى المستنير والمعتدل وتجديد الخطاب الدينى، انطلاقا من مكانة مصر الإسلامية والدولية.

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