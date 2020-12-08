السيسي: فرنسا شريك مهم بأوروبا وفرصتها كبيرة للوجود بالسوق المصرية 

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً في ظل أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية.

وأشار الرئيس إلى أن فرنسا لديها فرصة كبيرة للتواجد في السوق المصرية الواعدة للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسن مناخ أداء الأعمال، الامر الذي انعكس في ثبات اداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي أثناء ازمة كورونا وتحقيقه أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا وكذلك ثاني أعلى معدل نمو على مستوى العالم وهو ما يدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع السيد جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والاثار والسياحة، فضلًا عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

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