السماء تحنو على يوسف.. من سايس عربيات لأشهر ناشىء في مصر.. فيديو

إنها الأقدار يا صديقي، عندما تفتح لك السماء أبوابها لترفع عنك ظلمات الحياة وتقول لك قد يوجد في رحلتك جانب مظلم لكن لا داعي للقلق لأن هذا يعني وجود جانب أخر مشرق بالأمل ودعوات ودعم الطيبين من أهل الأرض.

لم يكُ يعلم يوسف ابن الـ 11 ربيعا "سايس السيارات" إن السماء قد تحنو عليه بالأمل بعد إن مزق اليأس طفولته، فبينما هو يلهو غير مهتم بما يدور حوله سوى بما يفعله أقرانه الذين وقف سورا من الأسلاك عائقا بينه وبينهم كانت السما قالت كلمتها وجادت بمن يسجل لحظات لهو يوسف وتقليده لأقرانه وهم يتدربون خلف السور لينقلها إلى الفضاء المحدود "السوشيال ميديا" الذي جعل منه أيقونة تعاطف وحب.

تحولت لحظات يوسف النابعة من براءة طفل إلى إيقونة حب وتعاطف من الطيبين في الأرض الذين هبوا لمساعدته ووضع حدا ليأسه وتغير مجرى حياته للأطفل ولو بالقليل.

دوت الخليج قابل يوسف بعد إن ابتسمت له السماء وحققته أمنيته في أن يلتقي محبوبته "كرة القدم" ويصبح لاعبا.

يقول الطفل يوسف مصطفى البالغ من العمر ١١ عاما اتمنى اللعب فى نادى لكنى لا املك المال للدخول و اعمل فى غسيل السيارات لكى استطيع الصرف على امى و اخواتى و اجنى فى اليوم عشرون أو ثلاثون جنيها و لكنها لا تكفي.

ويوضح أنه ترك التعليم فى العام الدراسى الرابع ليستطيع العمل و جنى المال و لان الايجار فى القاهرة عالى فاضطر للذهاب إلى بلده وهو الآن يعيش مع أمه وشقيقته.

ويضيف أحد العاملين فى المكان لصدى البلد عن حالة الطفل يوسف أنه موجود منذ سنتين فى الشروق ويقضي يومه فى غسيل السيارات و يمر على المحلات على أمل أن يعطيه احد طعام ليومه.

ويؤكد أنه شاهده في العديد من المرات وهو يشاهد اللاعبين المتدربين فى تدريباتهم و تقليدهم من وراء السور و لكنه يتابع ان اللقطة التي أحزنته أنه لم يقم اى كابتن بالنظر له بعيون رحيمة و يقوم بادخاله و السماح له بالتدرب مع باقى اللاعبين.

وينهى يوسف حديثه أنه يتمنى ويترجى المسئولين بالتكفل بحالته و الحاقه بنادى ليحقق حلمه في الاحتراف فى لعب الكرة.