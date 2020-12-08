مروان حامد ينشر صورة من كواليس فيلم كيرة والجن لأحمد عز وكريم عبدالعزيز

شارك المخرج مروان حامد جمهوره عبر إنستجرام بصورة من كواليس تصوير فيلم كيرة والجن، حيث ظهر بالصورة مروان حامد وسيد رجب وكريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وعدد من نجوم الفن "أبطال المقاومة الشعبية من فيلم كيرة والجن عن رواية 191‪9"..

كشفت شركة سينرجى فيلمز عن صورة جديدة من كواليس الفيلم المنتظر"كيرة والجن"، والصورة عبارة عن تجمع لأبطال المقاومة الشعبية أثناء الاحتلال الانجليزى، وتجمع الصورة بين معظم الفنانين المشاركين فى بطولة الفيلم وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى.

من ناحية أخرى انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50 % فى أحداث الفيلم بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والاسماعيلية والاستديوهات، ومن المقرر تصوير المشاهد المتبقية تباعًا خلال الفترة المقبلة وذلك تمهيدًا لطرحه فى نهاية العام المقبل 2021.

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فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.