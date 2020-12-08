كريم طارق يعلن انتقاله لانبي ويعلق: عدت الى بيتي

أعلن كريم طارق لاعب نادي بتروجت انتقاله لانبي لمدة ثلاث مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

واعرب طارق عن سعادته الكبيرة بعد الانتظام في تدريبات الفريق استعدادا للدوري.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام " عدت الى بيتي في تحدي جديد".

الجدير بالذكر ان كريم طارق كان احد لاعبي قطاع الناشئين في نادي إنبي.

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