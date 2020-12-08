أشعل النيران في ملابسها .. تفاصيل قتل شاب والدته بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة المتهم بقتل والدته بمنطقة الهرم في أكتوبر الماضي، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، للوقوف على ملابسات الوفاة.

واستدعت النيابة العامة عددا من الشهود، لسماع أقوالهم حول الواقعة، إذ كشفت التحريات أن المتهم شعر بحالة إعياء في محبسه بحجز قسم شرطة الهرم منذ يومين، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أن حالته الصحية تدهورت وفارق الحياة بالمستشفى، نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

كان المتهم اعترف عقب القبض عليه بقتل والدته داخل شقتها بالهرم بعدما أشعل النيران في ملابسها ما أدى لاصابتها بحروق، وذكر أنه كان يقيم وزوجته بصحبة والدته، إلا أن زوجته تركت المسكن بسبب خلافات أسرية، وساءت حالته النفسية، عقب تركه عمله.

وأضاف أن والدته كانت تقسو عليه منذ الصغر، وتسىء معاملته، وعقب فصله من عمله كانت تعايره لكونه عاطلا وبلا وظيفة، كما أنها كانت تضايقه بمعايرته لكونه لا ينجب، وانفصال زوجته الأولى عنه لعدم الإنجاب.

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وأشار إلى سوء معاملة والدته له، ما أدى إلى انهيار حالته النفسية، ودفعه للاعتداء عليها بالضرب، وتكرر اعتداؤه عليها حتى وصل إلى ضربها فى الشارع، وقال المتهم إنه كان يهددها بالقتل إذا استمرت في معايرته، إلا أنها لم تتوقف عن سوء معاملته، واشعل النيران في جسدها ثم ادعى تعرضها للحرق أثناء الطبخ ويوم الحادث اعتدى عليها بالضرب بيديه وقدميه، حتى فارقت الحياة.