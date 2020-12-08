محمد صلاح يتواجد في التشكيل المثالي للجولة الـ 11 في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح جناح نادي ليفربول

تواجد محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في التشكيل المثالي للجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج" والذي نشره موقع who scored المتخصص في إحصائيات الساحرة المستديرة. وكشف موقع who scored عن التشكيل الأفضل للجولة بناءً على تقييم اللاعبين في مباريات الجولة. وتحصل محمد صلاح على تقييم 8.63 في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون والتي انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء. وأحرز محمد صلاح هدفًا وصنع الآخر ليقود ليفربول لتحقيق الفوز في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي. وضم تشكيل الجولة كل من: في حراسة المرمى: كيليهير خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - فيسترجارد - جويل ماتيب - فان أنهولت خط الوسط: محمد صلاح - ماسون ماونت - كيفن دي بروين - إيزي خط الهجوم: كريستيان بينتيكي - زاها

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