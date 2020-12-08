صور.. سفير كوت ديفوار بالقاهرة يشيد بدور مصر الريادى فى صناعة النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، ثيموتى إيزوان سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية فى مجال صناعة النقل الجوى.





وبحسب بيان للوزارة، رحب وزير الطيران المدنى، فى بداية اللقاء، بالسفير الإيفوارى مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف مجالات الطيران المدنى استكمالا لخطة وزارة الطيران فى توقيع عدد من اتفاقيات النقل الجوى مع عدة دول إفريقية، بما يساهم فى زيادة الحركة الجوية والشحن الجوى ونقل الخبرات وفتح مجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدنى الإفريقى. ومن جانبه أعرب السفير، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيدا بعمق العلاقات التى تربط بين مصر وكوت ديفوار فى شتى المجالات، خصوصًا دور مصر الريادى فى صناعة النقل الجوى، مشيرًا إلى وجود آفاق عديدة للتعاون لا سيما فى مجال الشحن الجوى، متطلعا إلى مزيد من التعاون فى مجال قطاع الطيران. يأتى اللقاء فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم علاقات التعاون مع دول القارة السمراء.

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