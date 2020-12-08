جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والرى، التشغيل التجريبى لترعة قوتة بنطاق مركز يوسف الصديق، بعد الانتهاء من أعمال تبطين الترعة بالكامل بطول 28 كيلو متر، للتأكد من توافر مياه الرى اللازمة لرى الأراضى الزراعية الواقعة فى النهايات.





وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك" أن المحافظ خلال تفقده التشغيل التجريبى لترعة قوتة، وجه وكيل وزارة الموارد المائية والرى، بعمل شبكات حديدية يتم وضعها على كافة غرف التفتيش الموجودة بطول الترعة، لحمايتها من إلقاء أى مخلفات داخلها، للحفاظ على انسياب المياه بشكل دائم. وأضاف أن مديرية الرى انتهت من أعمال تبطين الترعة بالكامل بطول نحو 28 كيلو متر، للحفاظ على المياه من التسرب، كما تم الانتهاء من إنشاء محطة التغذية، وعمل فتحات التغذية الخاصة لخدمة نحو 16 ألف فدان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبى لترعة قوتة بعد تبطينها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.