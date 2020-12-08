وزير الطيران يستقبل سفير كوت ديفوار بالقاهرة  

فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم علاقات التعاون مع دول القارة السمراء، استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم بمكتبه، ثيموتي إيزوان سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مجال صناعة النقل الجوى .

وخلال اللقاء رحب وزير الطيران المدني بالسفير الإيفواري، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطيران المدني استكمالا لخطة وزارة الطيران في توقيع عدد من اتفاقيات النقل الجوي مع عدة دول افريقية، بما يساهم في زيادة الحركة الجوية والشحن الجوي ونقل الخبرات وفتح مجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدنى الأفريقى .

ومن جانبه أعرب السفير عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مشيدا بعمق العلاقات التى تربط بين مصر وكوت ديفوار فى شتى المجالات، وخاصة دور مصر الريادي في صناعة النقل الجوي، وأشار إيزوان إلى وجود آفاق عديدة للتعاون لاسيما فى مجال الشحن الجوي، متطلعا الى مزيد من التعاون في مجال قطاع الطيران .

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