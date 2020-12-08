دكتور بمركز البحوث الزراعية: ليس كل العسل شفاء للناس وهناك نوع يسبب هلوسة

قال الدكتور خالد عياد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن هناك آلاف من أنواع النحل فى مختلف أنحاء العالم من بينه نوع فى دولة نيبال، يمتص زهرة سامة فى أعلى الجبال، ويخرج نوع من العسل يسبب السكر والهلوسة، ولذلك يتراوح الكيلو جرام منه ما بين ألفان إلى 3 آلاف دولار، وتابع: "سبب ارتفاع سعره أن الناس تتسلق الجبال من أجل الحصول عليه ويموتون فى بعض الأحيان".

وأضاف "عياد"، خلال حواره مع خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن تناول عسل النحل الذى يتغذى على هذه الزهرة السامة لا يقتل الإنسان إلا إذا تناول كمية كبيرة منه ولكنه فى حال تناول ملعقة فهو يصاب بالهلوسة أو السكر، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة أن كل ما يخرجه النحل من عسل يكون فيه شفاء للناس، كون الأمر مرتبط بما يتغذى عليه من زهور.

وأكد الدكتور خالد عياد، أن الحيوانات والحشرات أمم لديها أخلاق وتقاليد وعادات خاصة بها، مشيرا إلى أن أى عشيرة فى الدنيا لديها أخلاق، وتابع: "كل الحيوانات فيها المطيع والمتمرد وغيره، فهذه سنة كونية".

وأشار الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إلى أن القضاء على كائن فى الدنيا بيد الله وحده ولا يستطيع أحد القضاء على هذا الكائن، موضحا أن النحل يموت بمجرد لدغه لأى شخص.