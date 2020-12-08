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أهم الأخبار.. أول تعليق من الخارجية على المصالحة الخليجية.. رفع العلم الإسرائيلي في إيران.. وارتفاع جنوني في أسعار الذهب

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نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي 

الخارجية: مصر تثمن جهود الكويت لرأب الصدع العربي

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية. للمزيد اضغط هنا 

بايدن يرشح الجنرال المتقاعد ليود أوستن لحقيبة وزارة الدفاع "البنتاجون"

 رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجنرال المتقاعد ليود أوستن القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، لتولي حقيبة وزارة الدفاع "البنتاجون" في إدارته الجديدة، وفقا لمصادر أمريكية... للمزيد اضغط هنا 

شاهد .. أول امرأة فى العالم تتلقى لقاحا ضد كورونا

عرضت فضائية "تن"، تقريرا بعنوان، مارجريت كينان أول امرأة فى العالم تتلقى لقاحا ضد كورونا.

شكرا لـ الموساد.. شاهد رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه التحية لمخابرات تل أبيب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة رفع علم إسرائيل فى وسط العاصمة الإيرانية طهران وتوجيه الشكر لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.. للمزيد اضغط هنا 

1869.06 دولار للأوقية.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين اليوم الثلاثاء، بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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