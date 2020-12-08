نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي
الخارجية: مصر تثمن جهود الكويت لرأب الصدع العربي
بايدن يرشح الجنرال المتقاعد ليود أوستن لحقيبة وزارة الدفاع "البنتاجون"
شاهد .. أول امرأة فى العالم تتلقى لقاحا ضد كورونا
عرضت فضائية "تن"، تقريرا بعنوان، مارجريت كينان أول امرأة فى العالم تتلقى لقاحا ضد كورونا.
شكرا لـ الموساد.. شاهد رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه التحية لمخابرات تل أبيب
1869.06 دولار للأوقية.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. أول تعليق من الخارجية على المصالحة الخليجية.. رفع العلم الإسرائيلي في إيران.. وارتفاع جنوني في أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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