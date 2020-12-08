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وزير التعليم يستجيب لحالة الطفل سيد ماهر سيد ويلحقه بالدراسة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استجابته لمطالب الطفل سيد ماهر سيد، والموافقة على إلحاقه بمدرسة داخلية والتعلم حسب فئته العمرية بأحد المدارس بشكل فوري.

وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم، استقبل الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، اليوم، الطفل سيد ماهر سيد، وجدته السيدة نوال على محمد أحمد، حيث تم إبلاغهم بقبول الطفل بمدرسة تعليم مجتمعي بالمقطم (إقامة وإعاشة وتعليم)، بالتعاون مع البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى وجمعية "أنا المصري".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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