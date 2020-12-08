عاش وماتت هي.. تفاصيل حبس الزوج المتهم فى واقعة انتحار عروس فيصل

قررت نيابة الهرم حبس الزوج المتهم بقتل زوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت الزوجة بنفسها من شرفة منزلها بالطابق الـ 4 بعد مشاجرة مع زوجها الذى ألقى بنفسه هو الآخر، إلا أن الأهالى نقلوه إلى المستشفى وأنقذوا حياته.

أفادت التحقيقات بأن الزوجين لم يبلغا السن القانونية، وخلال شهر زواج حدثت مشكلات بينهما، وتركت الزوجة مسكنها الجديد عائدة إلى أسرتها، وبعد عودتها إلى منزل الزوجية بـ 24 ساعة ألقت بنفسها من الطابق الـ 4 عقب مشاجرة مع زوجها الذى قرر اللحاق بها، ولكن القدر أعطاه فرصة أخرى فأصيب بكسور فقط وأنقذه المستشفى.

التحريات التى تسلمتها النيابة كشفت تفاصيل الواقعة، وأن الزوج يبلغ 17 عاما، والزوجة 16 عامًا، ولعدم بلوغهما السن القانونية تزوجا عرفيا منذ أقل من شهر بعقد فى مكتب محامٍ بعلم أسرتيهما، لحين بلوغهما السن القانونية، ومن ثم عقد القران رسميا.

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تفاصيل الحادث



نشبت مشاجرة بين الزوجين بعد 24 ساعة فقط من عودة الزوجة لمنزل الزوجية والصلح بينها وبين زوجها، فتدخلت والدة الزوج التى يقيمان برفقتها للفض بينهما منعا لتفاقم الأمر مرة أخرى، ولكن هرعت العروس إلى المطبخ، واستلت سكينا للدفاع عن نفسها.

ومع الشد والجذب أصابت حماتها بجروح فى الرأس، فأصيبت الزوجة بحالة فزع عندما رأت الدماء تسيل من رأس حماتها معتقدة أنها قتلتها، فقررت القفز من شرفة الشقة بالطابق الـ 4، وحاول الزوج منعها فدفعته وقفزت لتسقط على الأرض جثة هامدة وسط بركة من الدماء، فأسرع الزوج إليها وعندما تأكد من وفاتها صعد إلى شقته مرة أخرى ولحق بها بالقفز من نفس الشرفة، مرددًا: مش هعيش من غيرك، ليسقط هو الآخر بجوار زوجته.