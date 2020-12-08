بالفيديو.. الفقية الدستورى صلاح فوزى يحسم الجدل: لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها.. وحضور الرئيس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد مسألة اختيارية

قال الفقية الدستوري، صلاح فوزى، لا يوجد نص فى أى من مواد الدستور، يقضى بوجوب أن تستقيل الحكومة مع بداية فصل تشريعي جديد، كما لا يوجد نصًا يلزم الحكومة أن تقترع على الثقة بالنسبة لها، وهذا ما ينص عليه الدستور الحالى.

وتابع الفقية القانونى والدستورى، الحكومة دستوريًا غير ملزمة بأن تتقدم باستقالاتها مع بداية فصلٍ تشريعيًا جديد.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة حالات يمكن للحكومة فيها أن تنسحب من مهامها، الأولى: هى أن يتم إعفاء الحكومة، ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب، الحالة الثانية، هى استقالة الحكومة، ويكون ذلك من خلال أن يتقدم رئيس مجلس الوزراء باستقالته إلى رئيس الجمهورية، والرئيس وفقًا لتقديره للأمر إما أن يقبلها أو رفضها، والحالة الثالثة، تتمثل فى سحب الثقة من خلال البرلمان، وذلك من خلال استجواب رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء إذا تضامنت الحكومة، قبل الاقتراع على الثقة معه، وفى تلك حالة يجب على الحكومة أن تتقدم باستقالتها.

وأكد الفقية الدستوري، أن ما يتردد بشأن تغيير الحكومة، لا يستند فى أساسه إلى أى نص دستورى، لأنه مع بداية الفصل التشريعى، لا توجد أى مادة فى الدستور تقضى بأن تتقدم الحكومة باستقالتها.