بالفيديو.. الفقية الدستورى صلاح فوزى يحسم الجدل: لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها.. وحضور الرئيس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد مسألة اختيارية

قال الفقية الدستوري، صلاح فوزى، لا يوجد نص فى أى من مواد الدستور، يقضى بوجوب أن تستقيل الحكومة مع بداية فصل تشريعي جديد، كما لا يوجد نصًا يلزم الحكومة أن تقترع على الثقة بالنسبة لها، وهذا ما ينص عليه الدستور الحالى.
وتابع الفقية القانونى والدستورى، الحكومة دستوريًا غير ملزمة بأن تتقدم باستقالاتها مع بداية فصلٍ تشريعيًا جديد.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة حالات يمكن للحكومة فيها أن تنسحب من مهامها، الأولى: هى أن يتم إعفاء الحكومة، ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب، الحالة الثانية، هى استقالة الحكومة، ويكون ذلك من خلال أن يتقدم رئيس مجلس الوزراء باستقالته إلى رئيس الجمهورية، والرئيس وفقًا لتقديره للأمر إما أن يقبلها أو رفضها، والحالة الثالثة، تتمثل فى سحب الثقة من خلال البرلمان، وذلك من خلال استجواب رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء إذا تضامنت الحكومة، قبل الاقتراع على الثقة معه، وفى تلك حالة يجب على الحكومة أن تتقدم باستقالتها.
وأكد الفقية الدستوري، أن ما يتردد بشأن تغيير الحكومة، لا يستند فى أساسه إلى أى نص دستورى، لأنه مع بداية الفصل التشريعى، لا توجد أى مادة فى الدستور تقضى بأن تتقدم الحكومة باستقالتها.
وأشار إلى مادة "دوام سير مرافق الدولة بانتظام"، ومعنية بأن تغيير الأشخاص ليس له علاقة بمرافق الدولة، أما إذا طالب البرلمان المقبل الحكومة بتقديم برامجها وخططها، يمكن أن يصل الأمر إلى الاقتراع بثقة، وفى تلك الحالة يمكن للبرلمان تقديم استجواب، ثم تُسحب الثقة، وهذا فى حالة أن طالب البرلمان المقبل بذلك الأمر.
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وتابع، من حق السيد الرئيس وفقًا للمادة 150 من الدستور، أن يلقى بيانات، ويقدم رسائل إلى البرلمان، سواء عند بداية الفصل التشرعي أو بداية دور الانعقاد، لأن الفصل التشريعى هو مدة المجلس، وهى مسألة اختيارية للرئيس.
وفرق فوزى بين التعديل الوزراى شئ والحكومة الجديدة شئ آخر، الأول معنى بتغيير وزير أو بعض من الوزارء، مع الإبقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء، أما تشكيل حكومة جديدة، فهذا يعنى أن رئيس مجلس الوزراء وحكومته لن يكونوا موجودين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. الفقية الدستورى صلاح فوزى يحسم الجدل: لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها.. وحضور الرئيس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد مسألة اختيارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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