الجمعة..عزاء والد النائب أحمد السجيني آمين عام ائتلاف دعم مصر بالشيخ زايد

يتلقي النائب أحمد السجيني،الآمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واجب العزاء في وفاة والده الدكتور جمال السجينى بقاعة المناسبات بمجمع الشيخ زايد الاسلامى بميدان سبكترا بالشيخ زايد و ذلك يوم الجمعة الموافق ١٢/١١ بعد صلاة المغرب.



ونعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور جمال السجينى، استشارى الأمراض الصدرية، والد النائب المهندس أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان.