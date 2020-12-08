وكيل الشيوخ مع قرب انتهاء انتخابات برلمان 2020: المواطن بات يرصد الأداء الحكومي و البرلماني و يتخذ قراره

قالت النائبة فيبي فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، بعد أن تمت جولة الإعادة في المرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب 2020، أن وعي المواطن المصري يتسم بالعمق و القدرة على الفرز ، وأنه يدرك جيدا ما يمثله هذا الاستحقاق الانتخابي من أهمية بالغة، حيث سيتشكل من خلاله مجلس النواب، الذي سيمارس سلطاته التشريعية والرقابية للأعوام الخمس القادمة.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، أن المواطن المصرى عموما وفي الإسماعيلية، على وجه الخصوص منخرط بشكل كبير في الحوار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الدائٔر حاليا على كافة الأصعدة، ومشارك بشكل فاعل فى كل الجهود، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المواطن بات يرصد الأداء الحكومي و البرلماني و يتخذ قراره بناء على هذا التقييم الواعي .



ووجهت وكيل مجلس الشيوخ الشكر و التحية لكل من قام بالإشراف على هذا الاستحقاق سواء من أجهزة الأمن أو الصحة أو التربية و التعليم ، بمشاركة الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، كل التحية لمن بذل جهدا كبيرا في الوصول بالعملية الانتخابية إلى هذا المظهر المشرف.

