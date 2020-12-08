الأمن يضبط أب يعرض ابنه للبيع على "فيس بوك" (تفاصيل)

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص "مقيم بالقاهرة"، لقيامه بالنشر عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، للتواصل مع راغبى تبنى الأطفال والإعلان عن رغبته فى التصرف والتنازل عن طفل حديث الميلاد بمقابل مالى، واستخدامه برامج وتطبيقات المحادثات للتواصل مع عملائه.
وتمكنت الإجهزة الأمنية من ضبطه وبصحبته زوجته ونجله "يبلغ من العمر شهر تقريبا"، وبحوزته شهادة ميلاد الطفل، وبمواجهته أقر بقيامه بعرض الطفل للبيع للحصول على مقابل مادى، وبمواجهة زوجته "والدة الطفل"، أقرت بأنها حضرت مع زوجها رضوخا منها لضغوطه عليها.
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وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول يحوى على العديد من المحادثات، الدالة على محاولاته عرض نجله للبيع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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