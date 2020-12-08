محمد صلاح ينافس ماني وفان دايك ودي بروين على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا العام

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن قائمة مكونة من 7 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2020.

وجاء على رأس القائمة محترفنا المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وذلك بعد قيادته فريقه للتتويج بالدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، وأدائه الرائع في بداية الموسم الحالي للمسابقة.

وضمت القائمة أيضًا زملائه في الفريق، السنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جوردان هندرسون، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وجاك جيراليش قائد فريق أستون فيلا، والبلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وسيتم اختيار الفائز بالجائزة بناء على عدد أصوات الجمهور وأكثر من 100 صحفي حول العالم، على أن يتم الإعلان عن اللاعب الأفضل يوم 21 ديسمبر المقبل.