خاص..لجنة الحكماء في الزمالك تهدد بالاستقالة بسبب فاروق جعفر

هدد الثلاثي محمد عامر وأحمد مصطفى وفهمي عمر، بتقديم اعتذارهم عن الاستمرار في لجنة الحكماء التي كان شكلها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال الأيام الماضية.
وكان قرار تعيين لجنة الحكماء جاب من جانب صبحي لمعاونة مسئولي الزمالك في بعض الأمور المتعلقة بالنادي الأبيض، سواء على الصعيد الإداري أو الرياضي.
وجاء تهديد الثلاثي بسبب انضمام فاروق جعفر نجم الزمالك السابق إلى لجنة الكرة التي يرأسها أيمن يونس، حيث ربط الثلاثي استمرارهم بالتراجع عن قرار الاستعانة بجعفر.
وكانت الجلسة التي عقدها وزير الرياضة مع اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك التي يرأسها المستشار أحمد البكري، أسفرت عن ضم بعض العناصر الجديدة للجنة الكرة، بخلاف الثلاثي يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم علي الذين تم تعيين منهم قبل، وهم أحمد عبدالحليم وفاروق جعفر ومحمد حلمي وتامر عبدالحميد وحسين السيد.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه يونس بالأمس خلال تصريحات تليفزيونية أن قائمة الأسماء المعلنة غير نهائية، مشيراً إلى أنه من الوارد حدوث تعديلات عليها.
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