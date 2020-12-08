هدف الزمالك ينتقل إلى وادي دجلة

نجح نادي وادي دجلة في التعاقد مع أمير عادل الذي كان مرشحًا للانتقال إلى صفوف الزمالك، بعدما وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات.
وتواجد امير عادل في نادي وادي دجلة، اليوم الثلاثاء ووقع على العقود و تم تصويره بقميص النادي.
و شارك اللاعب في تدريب الفريق الذي أقيم مساء الثلاثاء.
الجدير بالذكر أن أمير عادل كان مرشحًا للانتقال إلى صفوف الزمالك، قبل أن تتوقف الصفقة بناء على قرار من جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.
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