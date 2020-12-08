صور.. محافظ الغربية يتفقد لجان زفتى فى الجولة الأخيرة لانتخابات مجلس النواب

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جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة بتفقد اللجنة الفرعية رقم 33 بمدرسة الشهيد طلبة السيد بكفر الدغايبة بمركز زفتى، ثم اتجه المحافظ لتفقد اللجنة الفرعية رقم 68 بمدرسة الشهيد أحمد عمارة واللجنة الفرعية رقم 30 بالمدرسة الإعدادية المشتركة بقرية نهطاى مركز زفتى، وكذلك اللجان الفرعية رقم 235 و236 بمدرسة قاسم أمين الابتدائية بمدينة زفتى.
اختتم المحافظ جولته بتفقد اللجان الفرعية رقم 43 و44 بمدرسة زفتى الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين، والتى تحتوى على مقر فرز وتجميع الأصوات، حيث تابع مع القضاة والمستشارين آخر الاستعدادات لبدء عملية الفرز.
وخلال الجولة أشاد المحافظ بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد والتى شملت تعقيم اللجان، والتباعد بين المواطنين وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية وتوفيرها مجاناً أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.
كما أشاد المحافظ بوعى مواطنى مركز زفتى وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة فى هذا العرس الديمقراطى خاصةً فى القرى.
يذكر أن محافظ الغربية قد تفقد خلال يومى الانتخاب سير العملية الانتخابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والأحياء، من خلال 8 جولات شملت تفقد 74 لجنة فرعية ب "طنطا، المحلة الكبرى، سمنود، قطور، كفر الزيات، بسيون، السنطة وزفتى".
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