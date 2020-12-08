جامعة سيناء توضح موقفها بشأن وفاة يوسف فياض

جدة - نرمين السيد - مدشنو الهاشتاج وجهوا الاتهامات إلى الجامعة بأنها السبب فى وفاة يوسف فياض، خصوصا وأن أحد الأطباء أخبره أنه يعانى من أعراض كورونا، وهو ما جعله يتقدم بطلب إلى إدارة الكلية لتأجيل الامتحان وهو ما قوبل بالرفض بحسب زعمهم.

وأصدرت جامعة سيناء بيان إعلامى جاء نصه: تنعى أسرة جامعة سيناء بمزيد من الآسى والحزن ابنها الطالب يوسف فياض بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعى بالقنطرة، وتتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وأسرة الجامعة إذ يعتصرها الألم والحزن لهذا المصاب الأليم فإنها تريد أن تؤكد على الحقائق التالية بشأن هذا الموضوع فى ضوء ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعى على غير الحقيقة:-

أولاً: أن الطالب الفقيد مقيد بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعى بالقنطرة وليس له علاقة من قريب أو بعيد بكلية الصيدلة أو عميدتها.

ثانيًا: حضر الطالب الفقيد يومى الخميس الموافق 26 نوفمبر والسبت 28 نوفمبر بداية أسبوع امتحانات منتصف الفصل الدراسى، ولم يلاحظ عليه أى أعراض وفقا للإجراءات الاحترازية الصحية المطبقة فى الجامعة، ولم يقم الطالب بإبلاغ إدارة الكلية أو إدارة الجامعة بأى معلومة بهذا الخصوص.

ثالثًا: تواصل الطالب مع عضو هيئة التدريس منسق الإرشاد الأكاديمية بالكلية يوم الأحد 29 نوفمبر، وذلك عن طريق تطبيق الواتس آب موضحًا أنه يعانى من أعراض برد فتم إبلاغه بضرورة الراحة فى المنزل وعدم الحضور إلى الجامعة وأيضَا بضرورة عمل التحاليل اللازمة والمتابعة الطبية وتم طمأنته على أنه سيتم تأجيل بقية امتحانات منتصف الفصل الدراسى لحين شفائه.

رابعًا: بناء على ما سبق فإن الطالب لم يحضر بعد يوم السبت 28 نوفمبر، وعلمت إدارة كلية العلاج الطبيعى بالجامعة بوفاة الطالب يوم الإثنين 7 ديسمبر أى بعد حوالى 10 أيام من آخر ظهور له بالجامعة وذلك عن طريق بعض زملائه وبناء عليه تم التواصل المباشر بين عميدة الكلية ووالد الطالب الفقيد والذى أفاد بوفاته فى إحدى المستشفيات وأبلغته بخالص التعازى للأسرة.

وأكدت الجامعة أنها تقوم بالمتابعة المستمرة لجميع الإجراءات الصحية الاحترازية الممكنة وتحقيق التباعد الاجتماعى بين جميع منسوبى الجامعة.

ودعت إلى عدم الانزلاق وراء شائعات مغرضة والقذف باتهامات بدون وجه حق لإدارة كلية العلاج الطبيعى بالجامعة على الرغم من تطبيقها جميع الإجراءات الواجب اتباعها فى مثل هذا الحالات بل وصل الأمر إلى تقديم النصيحة للطالب الفقيد وطمأنته والسماح له باستكمال الامتحانات بعد تعافيه.

كما دعت إلى عدم الانزلاق وراء شائعات مغرضة والقذف باتهامات بدون وجه حق والزج بإدارات كليات أخرى فى وقائع ليس لها أى أساس من الصحة ولا تمت بأى صلة من قريب أو بعيد بالأحداث السابقة.

وأشارت إلى أنها تتابع ما يتم تداوله بشأنها على وسائل التواصل الاجتماعى وأنها ستتصدى بجميع الوسائل القانونية لأى محاولة للتشهير بها والتحريض ضدها بما يجافى الحقيقة.