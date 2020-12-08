غلق لجان جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب وبدء فرز الأصوات

جدة - نرمين السيد - وبدأت عملية فرز الأصوات عقب التأكد من إدلاء آخر ناخب متواجد بمقر اللجان بصوته. وانطلقت أمس جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

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