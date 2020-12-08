بسام راضى: جهد مشترك بين مصر وفرنسا حول قضية فلسطين سيتبلور الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القضية الفلسطينية كان لها نصيب فى مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره الفرنسى وكبار المسؤولين الفرنسيين.





وأضاف راضى، فى لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن هناك تصور لتفعيل وتنشيط وإحياء عملية السلام وتفعيل المسارات الموجودة بالفعل فى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والأسبوع المقبل سيشهد تبادل الزيارات بين المسؤولين الفلسطينيين ومصر وفرنسا. وتابع: "هناك جهد مشترك بين مصر وفرنسا حول القضية الفلسطينية سيتبلور فى الأيام المقبلة".

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