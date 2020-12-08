فيديو.. رسالة يعقوب وأديب وعلوانى بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - وتحدث فى الفيديو العديد من الشخصيات العامة، منهم: جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، والدكتورة رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، ولاعبة الإسكواش نور الشربينى، وهنا جودة لاعبة فريق الأهلى لتنس الطاولة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أكدت فى بيان سابق، أهمية المشاركة المجتمعية التى تقع على عاتق الجميع فى مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية وحقوق الإنسان، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر من كل عام.