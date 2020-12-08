التعليم: بدء تطبيق النظام الجديد لمجموعات التقوية كبديل للدروس الخصوصية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء تطبيق النظام الجديد لمجموعات التقوية للعام الدراسى 2020 - 2021، كبديل فعال للدروس الخصوصية، ويسمح النظام للطالب أن يختار المدرس الذى يفضل طريقته فى الشرح.





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