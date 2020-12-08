المجلس الأعلى للأئمة بكوت ديفوار يشيد بدور الأزهر فى نشر الإسلام الوسطى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، نقل بدوى، تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للشيخ Traoré بمناسبة انتخابه بالاجماع لتولى منصبه، مشيرا إلى تطلع الأزهر الشريف لمواصلة تدعيم التعاون مع المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية.
كما بحث السفير المصرى، مع الشيخ Traoré آفاق تدعيم التعاون فى الشئون الدينية، بما فى ذلك ما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى وتعظيم دور بعثة الأزهر الشريف.
من جانبه، أعرب الشيخ Traoré عن امتنانه لفضيلة الإمام الأكبر، مشيدا بدور الأزهر الشريف فى نشر الإسلام الوسطى السمح، معربا عن تطلعه لتعزيز تعاونه مع الأزهر الشريف لدعم الجالية الإسلامية فى كوت ديفوار.
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