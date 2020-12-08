ويؤكد الكتاب، أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون، فإن تدينًا رشيدًا صحيحًا واعيًا وسطيًا يسهم وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة وكاملة، وإن دولة رشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح.
ويوضح الكتاب، أن الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل المجتمعى، وألا يكون بيننا جائع ولا محروم ولا عارٍ ولا مشرد ولا محتاج، ويدفعان إلى العمل والإنتاج، والتميز والإتقان، ويطاردان البطالة والكسل، والإرهاب والإهمال، والفساد والإفساد، والتدمير والتخريب وإثارة القلاقل والفتن، والعمالة والخيانة.
ويعالج الكتاب، عددًا من القضايا الفكرية والحياتية والمجتمعية مثل: حماية الشأن العام والمصلحة العامة، ومفهوم النفع العام، وأهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع، ومفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر، وفروض الكفايات، وترتيب الأولويات، بما يؤكد عدم التعارض بين الدين والحياة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتعاون مع هيئة الكتاب.. الأوقاف تصدر كتاب قضايا الدين والحياة -رؤية عصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.