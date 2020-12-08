متحدث الرئاسة: الإدعاء بوجود آلاف الموقوفين فى مصر كلام مرسل وغير دقيق

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المسؤولين الفرنسيين تمحورت حول العلاقات الثنائية فى جميع المجالات، مؤكدًا أن هناك تطابق فى المواقف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية والحلول لها.





وأضاف راضى، فى لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين فرنسا متشعبة وممتدة وهناك استثمارات فرنسية كثيرة فى مصر، لافتًا إلى أن هناك تعاونا عسكريا بينهما من خلال المناورات المشتركة ونظم التسليح والتدريب وتبادل الخبرات المختلفة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن ما ذكره الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، رسائل قوية وواضحة جدا بها معانى شديدة العمق وتعالج مواقف وإرث قديم بين التعايش السلمى وقبول الآخر وهو ما لاقى استحسان فى العالمين العربى والإسلامى.

وتابع: "من يدعى أن هناك آلاف الموقوفين فى مصر عليه أن يقدم أسماء هؤلاء أو البيانات بمحل السكن، ولكن الكلام مرسل وغير دقيق ولا يليق أن يقال، والبينة على المدعى".