انتهاء التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب وبدء فرز الأصوات 

أغلقت منذ قليل، صناديق الاقتراع لليوم الثاني لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، لحسم 100 مقعد برلمان 2020، وتبدأ الآن عملية الفرز داخل اللجان لاعلان الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم.

وشهد اليوم الثانى إقبالا متفاوتا من الناخبين على اللجان الفرعية فى محافظة وأخرى، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، ولم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات أى شكاوى من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وبدأ القضاة المشرفين على اللجان الفرعية فى عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت فى التاسعة مساء وذلك لإعداد الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبين فى كل لجنة فرعية وما حصل عليه كل مرشح ثم إرساله إلى اللجان العامة التى تقوم، بإعادة مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج ثم تجميعها وإعداد حصر عدد لمجموع نتائج اللجان الفرعية فى الدائرة الانتخابية الواحدة وإعلان هذا الحصر ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقوم الهيئة بتدقيق ومراجعة نتائج المحافظات من واقع الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز تمهيدا لضم أصوات المصريين بالخارج .

ووفقا لنص القانون فأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر.

وتشهد الانتخابات اهتماما محليا ودوليا حيث يتابعها 153 وسيلة إعلام أجنبية و51 مؤسسة إعلام محلي، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية.

وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك على مدار أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى فى الخارج ، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.