وزير التعليم يكشف مراحل إقرار قانون تعديلات الثانوية الجديد وموعد تطبيقها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قانون التعليم كبير وكنا نغير مادة واحدة فقط وهى المادة رقم 28 من القانون، مشيراً إلى أن الحديث عن الثانوية العامة فقط، كما أن الهدف هو الامتحان والقانون يختص بالامتحان.
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم محمد شردي، والمذاع عبر فضائية الحياة، قبل تعديل القانون كانوا مجرد سنوات نقل، مؤكدا أن القانون يجرى عرضه ويذهب لوزارة العدل، كما يعرض على مجلس الوزراء بأكثر من جلسة.
وأكمل وزير التربية والتعليم، أنه يتبقى خطوة أخرى وهى العرض على مجلس النواب لمناقشته وبعدها يوقعها رئيس الجمهورية، قائلا: "تعديلات قانون التعليم بالثانوية العامة ستطبق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي للعام المقبل، عندما يتم إقرار القانون يطبق على أول دفعة وستكون عام 2021-2022".
وتابع وزير التربية والتعليم، أن الهدف من تعديلات قانون الثانوية العامة الاعتماد على المهارات وليس الحفظ من أجل الامتحان، موضحاً أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، ولن يكون هناك تدخل بشرى على الإطلاق.
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