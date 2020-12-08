رسميا.. وادى دجلة يضم أمير عادل 3 سنوات بعد تراجع الزمالك

نجح وادي دجلة فى التعاقد مع أمير عادل الشهير بالكسندر اللاعب المصرى من أصل دنماركى لمدة 3 سنوات مقبلة، فى صفقة انتقال حر، بعد أن تراجع الزمالك عن إتمام التعاقد معه، لينجح دجلة في الوصول لاتفاق مع اللاعب وإتمام التعاقد معه، لينضم لصفوف غزلان وادي دجلة بداية من الموسم الجديد.
وجاء تعاقد وادي دجلة مع أمير عادل بعد أن عُرض اللاعب على المدير الفنى اليوناني بابافاسيليو وأبدى ترحيبه وإعجابه بإمكانياته ليتم إتمام التعاقد معه.
ويحق لوادي دجلة قيد اللاعب رغم غلق باب الانتقالات، نظرًا لأن أمير عادل يعد من اللاعبين الأجانب وغير مقيد في أى نادٍ أخر، وهو ما يسمح لوادي دجلة بقيده في قائمة الموسم المقبل دون أى قيود.
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