رسميا.. الكاف يقرر إيقاف إبراهيم حسن لمدة عامين بسبب المنشطات

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم، الثلاثاء، إيقاف إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، لمدة عامين منهم 22 شهرا مع إيقاف التنفيذ بسبب تعاطى المنشطات، وفقا للبيان الرسمى الذى أعلنه الكاف، وذكر الكاف عبر موقعه الرسمى "وفق المواد 10 و11 و43.1 و46 و83 و151 من قانون الانضباط، قرر مجلس التأديب أن يفرض على اللاعب إبراهيم حسن تعليقا لمدة عامين، منها 22 شهرا مع وقف التنفيذ بشرط ألا يكون اللاعب مذنبا بارتكاب جريمة مماثلة في غضون عامين".
وكان إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، خضع لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد الأفريقى "كاف" صباح الأحد الماضى، وقدم المحامى السويسرى الذى رافق اللاعب جميع الأوراق التى تثبت براءة إبراهيم حسن من تعمد تعاطى المنشطات، وينتظر بيراميدز وإبراهيم حسن قرار الاتحاد الأفريقى والذى من المنتظر أن يصدر خلال الأسبوع المقبل.
وكشف مصدر أن لجنة الاتحاد الأفريقى ومكافحة المنشطات تفهمت الأمر، ومن المتوقع أن يتم رفع الإيقاف عن اللاعب.
وقرر بيراميدز عدم قيد إبراهيم حسن فى قائمته المحلية الأولى والأفريقية بسبب إيقافه لمدة 3 أشهر لحين تحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات تثبت حسن نية اللاعب فى عدم تعمد تعاطى المنشطات.
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