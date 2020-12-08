تفاصيل مروعة في واقعة موت طفل على يد شقيقه ألقى به من الطابق الخامس بالعمرانية

شهدت منطقة العمرانية حادثا مؤلما، صباح اليوم الثلاثاء، حيث ألقي طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بشقيقه من الطابق الخامس، بعد وصلة لعب معه، تم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
كشفت التحريات أن طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة ألقي بشقيقه البالغ من العمر 3 سنوات من بلكونة شقته بالطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعه، وقالت أسرته: كان بيلعب معه ورماه من الخامس.
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كانت غرفة نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بسقوط طفل 3 سنوات من بلكونة شقته بالطابق الخامس في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الطفل، وتم إخطار النيابة وتولت التحقيق.
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