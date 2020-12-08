النائب سامح الشيمى: فرنسا متوافقة تماما في وجهات النظر مع مصر فيما يخص قضايا المنطقة وأطماع تركيا

قال النائب سامح الشيمى عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس السيسى لفرنسا ناجحه ولها مكتسبات استراتيجية هامه جدا، خاصة في هذا التوقيت، مشيرا إلي أن باريس باتت طرفًا رئيسيًا وشيرك أساسي لمصر في مجالات عديدة.

وأكد الشيمب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا ستحقق جميع أهدافها لصالح القاهرة وباريس وقضايا المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضية السلام فى الشرق الأوسط، ومواجهة أطماع تركيا في شرق المتوسط، وتأتي الزيارة قبل أيام من قمة الاتحاد الأوروبي، الذى ستنعقد الخميس المقبل، والعقوبات المرتقبة على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأطماعه في الشرق الأوسط، التي باتت فرنسا متوافقة تماما في وجهات النظر مع مصر فيما يخص قضايا المنطقة وأطماع تركيا، مشيرا إلى أن باريس باتت طرفا رئيسيا في إقليم شرق المتوسط، وبالتالي سيكون للتنسيق مع مصر أهمية كبيرة لمواجهة التحديات المختلفة بالإقليم.

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وأضاف الشيمي، أن رسائل الرئيسي السيسي من فرنسا كانت قوية، وشغلت موضوعات حقوق الإنسان، وذلك في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط، من تحديات متصاعدة واضطرابات، ونزاعات مسلحة، بما يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلي من جهة، وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة أخرى.