سلبية عينة بيكهام وزوجته وشفائهما من فيروس كورونا

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تحولت نتيجة الفحوصات التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية العينة الخاصة بإصابته بفيروس كورونا.

وأثبتت التحاليل التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام تحول عينة اللاعب وزوجته إلى سلبية.

وكان أحمد رمضان بيكهام تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ الإنضمام إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من وادي دجلة.

وينسق أحمد رمضان بيكهام مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي، من أجل تحديد موعد انتظامه في التدريبات.

واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات السبع الأولى لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2020-2021.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأحد 13 ديسمبر في الجولة الأولى، على استاد الأهلي بالسلام، في تمام السابعة والنصف.

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وفي الجولة الثانية، يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، يوم الجمعة 18 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف، ولم يتحدد الملعب الذي سيستضيف تلك المباراة حتى الآن. وفي الجولة الثانية، يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، يوم الجمعة 18 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف، ولم يتحدد الملعب الذي سيستضيف تلك المباراة حتى الآن. الجولة الثالثة تم تأجيلها إلى يوم الإثنين 11 يناير بسبب مواجهات الأهلي في دوري الأبطال، حيث يلتقي الأهلي في هذه الجولة مع الاتحاد السكندري على استاد الأهلي بالسلام في تمام الخامسة مساءً. أما الجولة الرابعة فيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية. وفي الجولة الخامسة يلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الجمعة 1 يناير، على استاد الأهلي بالسلام في تمام السابعة والنصف. اقرأ أيضا: خاص..لجنة الحكماء في الزمالك تهدد بالاستقالة بسبب فاروق جعفر