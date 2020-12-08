جولة إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات: إقبال حاشد فى الدقهلية على مدار اليوم

توافد مواطنو الدقهلية على اللجان الانتخابية، على مدار اليوم، بأعداد كبيرة، ليقولوا كلمتهم في انتخابات الإعادة، حرصًا منهم على تحديد مستقبل البلاد لخمس سنوات قادمة، وذلك لاختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب 2020.

وتحدث الناخبون مع بقية المواطنين، عن أهمية النزول للاستحقاق الدستوري، وشددوا علي عدم التفريط في عملية التصويت، حيث يعد السبيل الشرعي الوحيد لدفع عجلة التنمية في مصر، عبر اختيار من لديهم أجندة تشريعية تعبر عن طموحات المواطنين.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة بالأمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.