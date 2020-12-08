غلق باب التصويت لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب..وبدء الفرز

إعادةأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

وشهدت جولة الإعادة المنافسة علي 100 مقعد بعد أن تم حسم أول 41 مقعد من الجولة الأولي للمرحلة الثانية، يخوضها حزب مستقبل وطن، بـ69 مرشح ويخوضها المستقلين بـ101، ويخوضها حزب الشعب الجمهوري بـ10 مرشحين، وحزب الوفد بـ6مرشحين، وحزب مصر الحديثة 2مرشحين، وحزب حماة الوطن، بـ3مرشحين، وحزب المحافظين بـ1 مرشح، وحزب المؤتمر بـ3مرشحين، وحزب التجمع بـ1مرشح، وحزب الحركة الوطنية بـ2مرشحين وحزب الحرية1 مرشح، وحزب المصري الديمقراطي 1مرشح، ليكون إجمالي المرشحين 200 مرشح للمنافسة علي 100 مقعد من المقاعد المتبقية بالمرحلة الثانية علي مستوي 13 محافظة.

إعادة علي كل مقاعد 9 محافظات من المرحلة الثانية...تحيا مصر يرصد التفاصيل