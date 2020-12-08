الأرقام لا تكذب.. الأوقاف تكشف لعبة الإخوان وإهدار المال العام: الأرقام تفضحهم وتكشف أكاذيبهم (تقرير)

ردت وزارة الأوقاف على ما أذاعته قناة الجزيرة القطرية، واستضافتها بعض القيادات الإخوانية الهاربة من مغالطات وأكاذيب حول إدارتهم لشئون الوقف.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها بالأرقام الآتي:



أولا: بلغ إجمالي إيرادات هيئة الأوقاف في العام الأسود لحكم الجماعة (503) مليون جنيه في حين بلغت إيراداتها في العام المالي 2019-2020م مليار وخمسمائة وأربعين مليون جنيه أي بزيادة قدرها مليار وسبعة وثلاثين مليون جنيه.

ثانيًا: بلغ إجمالي إيرادات صناديق النذور في عام الإخوان الأسود تسعة ملايين جنيه في حين تجاوزت هذه الإيرادات ثلاثين مليون جنيه في العام المالي 2018-2019م.

ثالثًا: بلغت إيرادات اللجنة العليا للخدمات ومجالس الإدارات في العام الأسود لحكم الجماعة عشرة ملايين جنيه في حين زادت في العام المالي 2018-2019م عن خمسين مليون جنيه.

رابعًا: بلغ إجمالي إيرادات المراكز الطبية في عام الإخوان الأسود نحو (218) ألفًا في حين بلغت في العام المالي 2018-2019م نحو عشرة ملايين جنيه.

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خامسًا : ذكر ضيوف البرنامج أن من وجوه الفساد في الأوقاف تعيين العمالة بغير طريق الإعلان، ونؤكد أن ضم العمالة للوزارة بدون تعيين كان هو النظام المعمول به في العام الأسود للإخوان ولم يحركوا ساكنًا تجاهه، بل عينوا في هذا العام الأهل والعشير، وهو ما ألغاه وزير الأوقاف الحالي في عام 2014م بالقرار الوزاري رقم (152) لسنة 2014م بقصر التعيين في جميع مفاصل الوزارة على طريق الإعلان، ولم يعد هناك أي تعيين بغير الإعلان الرسمي.

