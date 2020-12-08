خبير سياسي: لا يوجد اتفاق حتى الآن حول تسوية الأزمة القطرية.. ومصر لا تمانع المصالحة

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن هناك عدة رسائل يعكسها بيان وزارة الخارجية بشأن جهود أمير الكويت في المصالحة بين الرباعي العربي وقطر.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية، أن بيان وزارة الخارجية اتسم بالمهنية الشديدة.

وأوضح الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام أنه لم يحدث حتى الآن اتفاق حول تسوية الأزمة القطرية وليست الخليجية كما يسوق البعض، لأن قطر هي المتسببة في الأزمة.

وأردف أن مصر داعمة لحل الأزمة ولا مانع لديها من التسوية والمصالحة مع قطر بشرط وجود ثقة في تعهدات الدوحة بعدم الإضرار بمصالح الدول العربية وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.

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