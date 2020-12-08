وزير خارجية أسبق: العلاقات الفرنسية المصرية فاقت التوقعات

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التصريحات التي أدلى بها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الزيارة التي يقوم بها السيسي حاليا إلى باريس، تعكس نقلة نوعية في العلاقات التاريخية بين البلدين.
وتابع خلال تصريحات تليفزيونية، أن العلاقات بين القاهرة وباريس ترجع جذورها إلى بداية القرن التاسع عشر.
وأشار السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك استراتيجية شاملة وكاملة بين البلدين، وفرنسا تنظر لمصر على أنها عنصر الاستقرار في المنطقة.
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وأكد أن العلاقات الفرنسية المصرية فريدة من نوعها وفاقت التوقعات، موضحة أن تلك العلاقات تُدرّس في تشابك المصالح والتي تمتد للعلاقة بين الشعبين وليس مجرد العلاقات الرسمية بين الحكومات.
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