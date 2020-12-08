النائب محمود فيصل: التطور في مواقف ماكرون دليل على النجاح المصري

قال محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ إن التنسيقية رصدت تطور كبير في خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون في 3 محاور.
وأوضح فيصل في تصريحات تليفزيونية، أن نقاط الاتفاق مع مصر في الشان الليبي والاقتصادي والعسكري وصيغة الاختلاف في ملف حقوق الإنسان يعد تطور مهم بعد تأكيده على مراعاة التحديات التي تمر بالعالم.
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وتابع محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ الاختلاف في الخطاب دليل على نجاح الدبلوماسية المصرية في توصيل الرسالة المصرية للعالم .
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