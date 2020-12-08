النائب عبد المنعم سعيد: مصر وفرنسا في قارب واحد يواجهان قضايا البحر المتوسط

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ إن العلاقات المصرية الفرنسية في العقود الأخيرة ذات طبيعة قوية فمصر وفرنسا في قارب واحد فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وقضايا البحر المتوسط.

وأضاف سعيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجانب الاقتصادي لا يقل أهمية أيضا في العلاقات بين مصر وفرنسا بجانب البعد الأمني والسياسي فالاستثمارات الفرنسية في مصر تحتاج جهد لإبرازها والجانب السياحي قوي أيضا.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية للاستثمار ولكن مازالت النتائج ضعيفة.

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