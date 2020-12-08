قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ إن العلاقات المصرية الفرنسية في العقود الأخيرة ذات طبيعة قوية فمصر وفرنسا في قارب واحد فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وقضايا البحر المتوسط.
وأضاف سعيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجانب الاقتصادي لا يقل أهمية أيضا في العلاقات بين مصر وفرنسا بجانب البعد الأمني والسياسي فالاستثمارات الفرنسية في مصر تحتاج جهد لإبرازها والجانب السياحي قوي أيضا.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية للاستثمار ولكن مازالت النتائج ضعيفة.
إقرأ أيضًا.. خارجية الإمارات: نثمن الجهود الكويتية الأمريكية للتضامن الخليجي.. ومصر ركن أساسي في استقرار المنطقة
وتابع ان ما حدث بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وماكرون لم يشهد خلاف ولكن كان هناك نقاش صريح فالزيارة واضحة والعلاقات قوية بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب عبد المنعم سعيد: مصر وفرنسا في قارب واحد يواجهان قضايا البحر المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.