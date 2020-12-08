إيقاف لاعب بيراميدز سنتين مع وقف التنفيذ بسبب المنشطات.. وتغريم النادي 10 ألاف دولار

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" اليوم الثلاثاء، إيقاف إبراهيم حسن لاعب بيراميدز لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بسبب تعاطيه للمنشطات.

ونشر الاتحاد الأفريقي بيانًا جاء فيه أنه وفق المواد 10 و 11 و 43.1 و 46 و 83 و 151 من قانون الانضباط، قرر مجلس التأديب أن يفرض على اللاعب إيقافًا عن ممارسة اللعبة لمدة عامين ، منها اثنان وعشرون شهرًا مع وقف التنفيذ بشرط ألا يكون اللاعب مذنبًا بارتكاب جريمة مماثلة في غضون عامين.

وتعاطى إبراهيم حسن المنشطات قبل مباراة فريقه أمام حوريا كوناكري الغيني في نصف نهاي بطولة الكونفدرالية، ولكنه لم يعرف أنها مواد منشطة وكان يستخدمها بنية العلاج.

وأشار الاتحاد الأفريقي بأنه إبراهيم حسن سيتم إيقافه عن اللعب لمدة شهرين من 18 نوفمبر 2020 حتى 18 يناير 2021 منذ تاريخ تقديمه التماس لأنها السابقة الأولى له وعدم معرفته بأن المواد التي أخذها كانت محظورة وإنما استخدمها بنية العلاج.

وأعلن الاتحاد الأفريقي أيضًا تغريم بيراميدز مبلغ 10 ألاف دولار لمحاولة بعض أنصار الفريق ومسئوليه ولاعبيه الاعتداء على الحكم وهو ما يخل بمبدأ الروح الرياضية بحسب بيان الكاف.

يذكر أن بيراميدز خسر بطولة كأس الكونفدرالية في المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربي.