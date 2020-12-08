فودافون توفر باقات الإنترنت الهوائى من 100 جنيه.. تحيا مصر يوضح التفاصيل

يوضح تحيا مصر كافة التفاصيل عن باقات فودافون الإنترنت الهوائى والتى تبدأ من 100 جنيه حتى 400 جنيه حيث يرغب الكثير من المواطنين الحصول على النت المنزلى وليس لديهم تليفون أرضي، لذا وفرت فودافون الراوتر الهوائي لاسيما أن الكثير يبدأ تركيبه مع الاعتماد على التعليم الإلكتروني.

أسعار الراوتر الهوائى

• سعر راوتر الانترنت الهوائي من فودافون 749ج بدل 999ج وباقات تصل الى 240 جيجا وذلك بخصم 25٪ .

• يعمل الراوتر الهوائي بالكهرباء وبخط داتا 4g وبذلك لا يحتاج إلى خط أرضي.

• مواصفات الراوتر السرعة تصل إلى 150 mbps وسعة الراوتر 32 أشخاص متصلين في نفس الوقت- محيط التغطية 100 متر مربع- ويتم تشغيله بأول مكان تم تفعيله به.

سعر باقات الانترنت الهوائي من فودافون



• باقة الـ 100 جنيه من الانترنت الهوائي فودافون تجعل العميل يستفيد بـ 25 جيجا مقسمه الاستخدام ل 13 جيجا طول اليوم و12 جيجا من الساعه 2 ص حتي 2 م من الكود #100*رقم خط الداتا*2828*

• باقة الـ 150 جنيه من الانترنت الهوائي فودافون تجعل العميل يستفيد بـ 56 جيجا مقسمه الاستخدام ل 28 جيجا طول اليوم و28 جيجا من الساعه 2 ص حتي 2 م من الكود #150*رقم خط الداتا*2828*

• باقة الـ 200 جنيه من الانترنت الهوائي فودافون تجعل العميل يستفيد بـ 100 جيجا مقسمه الاستخدام ل 50 جيجا طول اليوم و50 جيجا من الساعه 2 ص حتي 2 م من الكود #200*رقم خط الداتا*2828*

• وباقة الـ 300 جنيه من الانترنت الهوائي فودافون تجعل العميل يستفيد بـ 170 جيجا مقسمه الاستخدام ل 85 جيجا طول اليوم و 85 جيجا من الساعه 2 ص حتي 2 م من الكود #300*رقم خط الداتا*2828*

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• باقة الـ 400 جنيه من الانترنت الهوائي فودافون تجعل العميل يستفيد بـ 240 جيجا مقسومه الاستخدام ل 120 جيجا طول اليوم و 120 جيجا من الساعه 2 ص حتي 2 م من الكود #400*رقم خط الداتا*2828*