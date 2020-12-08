ميسي ضد رونالدو.. تشكيل مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

ميسي ورونالدو

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: في حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينو ديست - أراخو - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرانكي دي يونج - تريناكو خط الهجوم: ليونيل ميسي - بيدري - أنطوان جريزمان فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالآتي: فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالآتي: في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون خط الدفاع: خوان كوادرداو - دانيلو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - ساندرو خط الوسط: ارون رامزي - ماكيني - أرثور ميلو خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا ويحتل برشلونة المركز الأول في المجموعة برصيد 15 نقطة، يليه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

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